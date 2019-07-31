حث الأمهات المصابات بالسكري على التمسك بالرضاعة الطبيعية

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت الدكتورة أماني عثمان، استشارية مرض السكري لدى الأطفال في مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، التابع لشبكة مبادلة للرعاية الصحية عالمية المستوى، أنه على الرغم من أن بعض النساء يشعرن بالقلق والخوف أحياناً من إرضاع أطفالهن بشكل طبيعي في حال كان لديهن أي شكل من أشكال مرض السكري، إلا أن الرضاعة الطبيعية في الواقع مفيدة في السيطرة على السكر في الدم لكل من الأم والطفل، جاء ذلك بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية الذي يُحتفل فيه سنوياً في الفترة من 1 - 7 أغسطس.

وأشارت إلى أن أبحاثا أثبتت أن إرضاع الأم لطفلها حديث الولادة بشكل طبيعي يمكن أن يتجنب المشاكل الصحية.