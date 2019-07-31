اعتماد الخطة الأولية لجائزة عجمان للقرآن الكريم

المصدر: عجمان - وام

اعتمد مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم الخطة الأولية لجائزة عجمان للقرآن الكريم في دورتها الـ13 (2019 - 2020) بموازنة 750 ألف درهم.

وتم خلال اجتماع عقد في مقر المركز برئاسة حسين الحمادي المدير التنفيذي لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم مع اللجان التنظيمية الاطلاع على الخطة العامة لمشروع الجائزة لهذا الموسم.

وناقش الاجتماع التقرير النهائي للجائزة العام الماضي، وآليات توسيع المشاركات لفئة المواطنين إلى جانب توسيع النطاق ليشمل جميع إمارات الدولة وإتاحة الفرصة لكافة الشرائح والفئات المهتمة بالقرآن الكريم.

وقال الحمادي إن توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان تركز على العناية بالقرآن الكريم تلاوة وحفظاً وسلوكاً، لأنه مصدر الشخصية السوية والهوية الوطنية الحقيقية.