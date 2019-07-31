«الصحة» تدرب موظفيها على نظام الاستجابة للأزمات والطوارئ

المصدر: دبي - البيان

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مؤخراً في ديوانها بدبي، ورشة تدريبية لمدة 3 أيام، عن نظام الاستجابة للأزمات وحالات الطوارئ، بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للشباب «ســانـــد»، بمشاركة موظفين من جميع المناطق الطبية، وذلك في إطار التحديث الدوري للخطط والبرامج الموضوعة لتعزيز جاهزية ومرونة مؤسسات الوزارة في مواجهة المخاطر، وتطوير ورفع فاعلية وكفاءة العمليات الرئيسية في إدارة الأزمات والكوارث، ونشر الوعي لدى موظفي الوزارة عند التعامل مع الأزمات والطوارئ.

وأشار الدكتور عبد الكريم عبدالله الزرعوني مدير مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالوزارة، إلى أن تنظيم الورشة، يأتي في إطار تعزيز القدرات ورفع كفاءة كوادر الوزارة للاستجابة المناسبة في حالات الطوارئ والأزمات المحتملة، وتأهيل وإعداد متطوعين مدربين قادرين على إدارة عمليات الاستجابة الميدانية، وتنظيم آلية استدعائها وتحريكها أثناء حدوث الحالات الطارئة، من خلال جمع وتحليل المعلومات لتقييم الأضرار وقيادة وتنسيق أعمال فرق التدخل، بالإضافة إلى التنسيق وتبادل المعلومات مع القيادة والتعامل مع وسائل الإعلام.