3000 زيارة تفتيشية تنفذها «صحة أبوظبي» سنوياً منذ 2017

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت دائرة الصحة بأبوظبي أن عدد الزيارات التفتيشية والرقابية الدورية على المنشآت الصحية والصيدلانية في الإمارة قد شهد ارتفاعاً مطرداً منذ إطلاق برنامج «جودة» في عام 2014 لتصل إلى أكثر من 3000 زيارة في عام 2017 وأكثر من 3200 في العام 2018، فيما أنجزت خلال الربع الأول من العام 2019 أكثر من 700 زيارة تفتيشية.

وتأتي هذه الزيارات ضمن برنامج «جودة» الذي أطلقته دائرة الصحة أبوظبي بهدف رصد وتقييم جودة الخدمات الصحية التي تقدمها مختلف المنشآت الصحية في الإمارة للسكان، وذلك للتشجيع على المضي قدماً بتحسين الخدمات وتحقيق أعلى مستويات الجودة للارتقاء بالمنظومة الصحية في الإمارة.

ويقوم فريق التدقيق في الدائرة بإعداد تقرير عن كل زيارة، حيث يتم رصد وتسجيل أي نقاط لعدم الالتزام بالمعايير أو أي مخالفات، ويتم إصدار نسخة من التقرير للمنشأة وذلك للقيام باللازم لتصحيح أوضاعها، كما يتم توجيه المنشأة لتقديم خطة عمل لتصحيح أي أخطاء تم رصدها خلال مدة معينة تحدد بحسب جسامة المخالفات، ويقوم فريق تدقيق الجودة بعد ذلك بزيارة متابعة للتأكد من إتمام الإجراءات اللازمة لتصحيح المخالفات المذكورة في خطة العمل.

وقالت الدكتورة أسماء المناعي مدير دائرة جودة الرعاية الصحية إنه منذ إنشائها، كرست دائرة الصحة ــ أبوظبي الجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة لسكان الإمارة، والأهم من ذلك هو إرساء ثقافة الجودة في قطاع الرعاية الصحية في الإمارة حتى أصبحت جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل اليومي للقطاع ومخرجاته والسر وراء نجاحه وتميزه، الأمر الذي أدى إلى تعزيز مكانتها على خريطة السياحة العلاجية.

وأظهرت الزيارات التفتيشية التي قامت بها الدائرة خلال عامي 2017 و2018 التزام أكثر من 93% من المنشآت الصحية والصيدلانية في الإمارة باللوائح والقوانين والاشتراطات الموضوعة من قبل الدائرة.

وأضافت المناعي أن الهدف من الزيارات التفتيشية هو العمل جنباً إلى جنب مع المنشآت الصحية في الإمارة وتمكينها من النهوض بمستويات الجودة لديها عبر تقديم التوصيات والسبل الممكنة لتجاوز أي مخالفات قد يتم ارتكابها، حيث تحرص الدائرة على التعاون مع المنشآت المخالفة على وضع خطط تصحيحية تضمن تحسين أداء هذه المنشآت وتفعيل دورها في منظومة الرعاية الصحية في الإمارة. يذكر أن فريق التدقيق الصحي التابع للدائرة ينفذ ومنذ عام 2010 زيارات على منشآت الرعاية الصحية للتثبت من التزامها بمعايير الدائرة والتي تتماشى مع العالمية.