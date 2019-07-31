175 دولة أمام الجواز الإماراتي بدون تأشيرة

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

واصل جواز السفر الإماراتي تعزيز صدارته في سباق القمة كأقوى جواز سفر في العالم، معززاً رصيده في المركز الأول في مؤشر «باسبورت إندكس» بدخول 175 دولة بدون تأشيرة مسبقة من أصل 198 دولة في العالم أو ما يعادل 88% من الدول بدون تأشيرة مسبقة.

وأكد مؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية أمس، أن الجواز الإماراتي حصد نقطة جديدة بعد حصوله مؤخرا على إعفاء التأشيرة المسبقة من غينيا الاستوائية ليرتفع رصيده الحالي إلى 175 دولة «116 دولة بدون تأشيرة و59 دولة لدى الوصول أو عبر الانترنت» بفارق 7 إعفاءات عن المركز الثاني الذي تحتله جوازات سفر اسبانيا وفنلندا ولكسمبورج بدخول 168 دولة.

وذكر المؤشر العالمي، الذي يقيس قوة جوازات السفر بناء على قدرة مواطني البلد على السفر إلى دولة أخرى من دون الحاجة لتأشيرة مسبقة وإمكانية الحصول على تأشيرة من المطار أو عبر الانترنت، أن الجواز الإماراتي لم يعد أمامه إلا 23 دولة أو ما يعادل أقل من 12 % تقريبا من دولة العالم تحتاج لتأشيرة مسبقة.

وبحسب المؤشر يحتل المركز الثالث حاليا برصيد 167 جوازات سفر 11 دولة هي :الدنمارك وألمانيا وايطاليا وهولندا والنمسا والبرتغال وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية وايرلندا والولايات المتحدة الأمريكية، بينما يحتل المركز الرابع جوازات سفر 7 دول برصيد 166 دولة، وهي السويد وسنغافورة وفرنسا وبلجيكا ومالطا واليونان والنرويج، فيما تحتل جوازات كل من: ليتوانيا وآيسلندا والمملكة المتحدة وكندا المركز الخامس برصيد 165 دولة ضمن أقوى 5 مراكز عالميا من الحيث القوة والنفوز.

ويعد مؤشر «باسبورت إندكس» هو الجهة الأبرز لتصنيف قوة جوازات السفر في العالم من خلال منصة تفاعلية ترصد باستمرار التغيرات والتطورات في هذا المجال، وقد أصبح المرجع الأول عالميا للحكومات، حيث يتم مقارنة جوازات سفر 193 دولة و6 مناطق من أعضاء الأمم المتحدة وجمع البيانات بشكل مباشر ومستمر منها من خلال المعلومات المتوفرة علنا والمصادر الحكومية والهيئات الدولية.