محمد بن زايد يلتقي كبير وزراء ولاية قدح ونائب وزير الخارجية الماليزي

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم - في مقر إقامته في العاصمة كوالالمبور - كلا من مخريز مهاتير كبير الوزراء في ولاية قدح الشمالية الماليزية نائب رئيس حزب " وحدة أبناء الأرض " الماليزي "برساتو" وسعادة مرزوقي يحيى نائب وزير الخارجية أمين عام الحزب.. وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سموه حاليا إلى ماليزيا الصديقة.

وبحث سموه والمسؤولان الماليزيان خلال اللقاء تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين، والعمل على فتح مجالات جديدة للتعاون والعمل المشترك الذي يحقق التنمية والتقدم وبناء مستقبل مزدهر للأجيال.

كما تبادلوا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أن علاقات التعاون بين دولة الإمارات وماليزيا حيوية وتشهد نموا متواصلا مدعوما بإرادة سياسية ومقومات اقتصادية مشيرين إلى أن علاقات البلدين تقوم على أسس قوية من الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة كما تجمعهما قواسم مشتركة عديدة خاصة في رؤيتهما للتنمية الاقتصادية المستقبلية.

حضر اللقاء.. علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي و خالد غانم الغيث سفير الدولة لدى ماليزيا وسلطان راشد الشامسي مدير تنفيذي في ديوان ولي عهد أبوظبي.