«كهرباء دبي» تبحث التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة

المصدر: دبي - البيان

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام الجديد للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، في زيارة تعارفية، وذلك بمناسبة تسلمه مهام منصبه الجديد.

وحضر اللقاء الدكتورة نوال خليفة الحوسني، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، والمهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس قطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي.

وقد رحب سعيد محمد الطاير في مستهل الزيارة بالمدير العام الجديد للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، متمنياً له النجاح في مهامه المقبلة، مؤكداً حرص هيئة كهرباء ومياه دبي على توطيد علاقات التعاون وأواصر الصداقة والعمل المشترك مع جميع مؤسسات الأمم المتحدة محلياً وعالمياً.

وأكد أهمية التعاون بين الهيئة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة في تبادل أفضل الخبرات والتجارب في قطاعات الطاقة المتجددة والنظيفة والاستدامة، والعمل على تطويرها إلى آفاق أوسع، والاستفادة من خبرات الجانبين، واستعرض خلال اللقاء أحدث مشاريع الهيئة وإنجازاتها على الصعيدين المحلي والعالمي، ودورها الفعال في تعزيز التنمية المستدامة في إمارة دبي.

جهود

أثنى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة على جهود "كهرباء دبي" ودورها المتميز في تعزيز التنمية المستدامة في دبي، شاكراً سعيد الطاير على حسن الاستقبال وإتاحة الفرصة أمام الطرفين لبحث فرص التعاون المشتركة وتعزيز العلاقات الثنائية.