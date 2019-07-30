بلدية دبي تشارك المؤسسات العالمية في تجربة النموذج الأوروبي لإدارة الجودة

المصدر: دبي-البيان

شاركت بلدية دبي في تجربة النموذج الأوروبي (EFQM Model 2020)، الذي نظمته المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، ما يعكس مكانة البلدية العالمية المتميزة، حيث تم اختيارها لتكون من أوائل ست مؤسسات من داخل دولة الإمارات، وضمن 26 مؤسسة عالمية لتجربة تطبيق وتقييم النموذج الأوروبي الجديد لعام 2020. وتبذل بلدية دبي الجهود الحثيثة لتطبيق معايير التميز والريادة العالمية منذ أكثر من 20 عاماً، وتسعى، وبشكل دائم، إلى تحقيق أفضل الممارسات العالمية في أعمالها التخصصية، لتحقق أعلى المراكز التنافسية عالمياً في كافة مجالات عملها.

وقد نظمت البلدية ورشة عمل لمناقشة نموذج الجودة مع قياديي وخبراء الوحدات التنظيمية، بمشاركة ممثل من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة في الشرق الأوسط، حيث ضمت الورشة اتباع طريقة (دلفي)، وهي الطريقة المشهورة في أخذ رأي عدد من الخبراء التخصصيين والقياديين في العمل البلدي، والتميز في النموذج المقترح، ومن ثم عرض نتائج التجربة على مجموعة أخرى من القياديين، لأخذ آراءهم في هذا المجال.

وقال المهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: "تسعى البلدية إلى تحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بضرورة تحقيق المؤسسات الحكومية للريادة العالمية، وبأن يكون التميز منهج عمل يومياً، وتعمل على تحقيق أفضل الممارسات والمتطلبات العالمية، التي تساعدها في تحسين إدارة خدماتها، وتنفيذ مشاريعها، والتحول الرقمي لها، وبأن يكون ركيزة أساسية لتحقيق التوجيهات، كمؤسسات رائدة عالمياً، تطبق معايير الاستدامة والابتكار"، مشيراً إلى أن البلدية تطبق نماذج التميز العالمية، كأطر عمل توجه عملها.