«طرق دبي» تنفذ 74 مبادرة ضمن استراتيجيتها للاقتصاد الأخضر

المصدر: دبي - البيان

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مواصلة استراتيجيتها الرامية إلى الاستخدام الأمثل للموارد والطاقة، حيث نفذت 74 مبادرة تضمنت منظومة من المشاريع الرائدة في الاقتصاد الأخضر للحفاظ على البيئة واستدامتها، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة واستخدام بدائلها النظيفة، بما يحقق استجابة فعالة لاستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي أُطلقت في عام 2012 تحت شعار (اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة) بمحاورها الستة، وهي الطاقة الخضراء، والسياسات الحكومية، والمدينة الخضراء، والتعامل مع آثار التغير المناخي، والحياة الخضراء، والتكنولوجيا والتقنية الخضراء.

وأوضحت ندى جاسم، مدير إدارة تنظيم وتخطيط السلامة والمخاطر بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة، أن الهيئة تضع الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية ضمن أولوياتها، وينعكس ذلك في الغاية الاستراتيجية الخامسة للهيئة «السلامة والاستدامة البيئية»، حيث نفذت 74 مبادرة بما يتواءم مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة دبي، ومنها على سبيل المثال، استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والخطة الوطنية للتغير المناخي2017-2050، ورؤية الإمارات 2021، وخطة دبي 2021، واستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، واستراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية 2021، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، استراتيجية دبي الذكية، وغيرها.

وأضافت: إن ريادة الهيئة في مجال الاقتصاد الأخضر في تطور مستمر، حيث باتت الهيئة أول جهة حكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على شهادة المطابقة العالمية لنظام إدارة الطاقة «ISO 50001» في عام 2013، وأول جهة في المنطقة تخصص جائزة لمشاريع ومبادرات الاقتصاد الأخضر في عام 2014، وكذلك أول جهة في المنطقة تطور وتطبق إطار عمل متكامل للاقتصاد الأخضر في عام 2016، وكذلك تطوير إطار عمل متكامل للاستدامة في عام 2019.

تنوع

وأوضحت جاسم، أن المبادرات التي نفذتها في عام 2018 اتسمت بالتنوع، حيث اشتملت على القطاعات والمؤسسات التشغيلية لزيادة كفاءة استخدام الطاقة والوقود والمياه، واستخدام الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، وخفض البصمة الكربونية على مستوى إمارة دبي.

حيث ساهمت هذه المبادرات بتوفير أكثر من 100 مليون ليتر من المياه، وحوالي 33 مليون كيلوواط من الكهرباء، وأكثر من 19 مليون ليتر من الوقود، وتخفيض البصمة الكربونية بما يعادل 70 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

وقالت: إن المبادرات تنوعت ما بين التنقل الأخضر في إمارة دبي من خلال مركبات الأجرة الكهربائية، والهجينة، والهيدروجينية، وكذلك العبرات الكهربائية والهجينة التي تعمل بالطاقة الشمسية، حيث بلغ عدد مركبات الأجرة الكهربائية التابعة لمؤسسة تاكسي دبي 89 مركبة في نهاية عام 2018 وستصل إلى 200 مركبة في نهاية العام الجاري 2019، فيما بلغ عدد مركبات الأجرة الهجينة 1461 مركبة في نهاية عام 2018 وستشكل نسبتها 50% من أسطول مركبات الأجرة في عام 2021، فضلاً عن أن حافلات المواصلات العامة تستخدم محركات الديزل يورو 5 قليلة الانبعاثات .

واستطردت جاسم: إن المبادرات شملت كذلك التوسع في استخدام الطاقة النظيفة من خلال تركيب الخلايا الشمسية في المباني والمرافق التابعة للهيئة، وإن الهيئة وضعت خريطة طريق لاستخدام الطاقة النظيفة.