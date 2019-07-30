«قضاء أبوظبي» تدشّن مجلس كبار المواطنين

المصدر: أبوظبي - البيان

دشنت دائرة القضاء في أبوظبي، مجلس كبار المواطنين، لتقديم جميع التسهيلات وسبل الراحة اللازمة لهذه الفئة الكريمة من المتعاملين، بما يكفل إنجاز معاملاتهم وتلبية متطلباتهم في مكان واحد، ومن دون الحاجة إلى التنقل بين مرافق الدائرة.

وقال المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن تدشين المجلس يأتي استكمالاً للمبادرات التي تم تخصيصها لفئة كبار المواطنين وأصحاب الهمم، في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالاهتمام بتلك الفئات، وتقديم الأولوية لهم في الخدمة، وضمان توفير جميع التسهيلات لإنجاز معاملاتهم بطريقة ميسرة.

وأضاف أن تدشين مجلس كبار المواطنين في دائرة القضاء، يأتي استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة بالاهتمام بكبار المواطنين، الذين يشكلون جزءاً غالياً من هذا الوطن، إذ كان وما زال عملهم ينبض بالعطاء والفضل في المساهمة في بناء الدولة، وتحقيق نهضتها ومسيرة تطورها، من خلال ما يملكونه من خبرات ومهارات علمية وعملية.

وأكد المستشار يوســـف العبري، حرص دائرة القضاء على تلـــبية جميع متطلبات المتعاملين، واتخاذ الإجراءات التطويرية اللازمة، لضمان التحديث الذي ينعكس بدوره إيجاباً على سهولة إنجاز المعاملات.