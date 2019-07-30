«أبوظبي للتنمية» يحصد شهادة آيزو لإدارة المخاطر المؤسسية

المصدر: أبوظبي - وام

حصل صندوق أبوظبي للتنمية على شهادة «الآيزو 31000» من المعهد البريطاني للمواصفات والمقاييس العالمية BSI.

ويساعد «الآيزو 31000» الدولي لإدارة المخاطر المؤسسية من خلال المبادئ والإرشادات العامة التي يضعها لتحليل المخاطر وتقييمها والتعامل معها، حيث تم وضع إطار إدارة المخاطر في الصندوق بناءً على أفضل الممارسات والمعايير بهدف التعامل مع المخاطر بطرق منهجية ومقاسة وفعالة تعمل على استدامة أعمال الصندوق الرئيسية بكفاءة وفعالية وبما يضمن تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

ويساهم تطبيق معايير «الآيزو 31000» في تحسين الكفاءة التشغيلية للصندوق من خلال تطبيق الإدارة الوقائية، وكذلك استخدم سياسة لإدارة المخاطر تعمل على تعزيز ثقة العملاء والشركاء، وتحسين أداء نظام الإدارة وزيادة مرونته وزيادة القدرة على الاستجابة بفاعلية على التهديدات التي قد تؤثر على سير العمليات الرئيسية كالمخاطر المالية والائتمانية والاستراتيجية.

وقال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «يُسعدنا في صندوق أبوظبي للتنمية أن نكون أول مؤسسة حكومية مالية في أبوظبي تحصل على شهادة «الآيزو 31000» الصادرة عن المعهد البريطاني للمواصفات والمقاييس العالمية، مشيراً إلى أن هذه الشهادة تشكل لنا حافزاً مهماً في الارتقاء بأداء الصندوق التشغيلي وفق أرقى المعايير الخاصة بإدارة المخاطر وتجنبها».

وأضاف السويدي: «أن صندوق أبوظبي للتنمية يسعى إلى تحقيق التميز وترسيخ مفهوم الجودة والاستراتيجية والابتكار من خلال تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية مع وضع ضوابط داخلية قوية وتبني برامج الجودة العالمية للارتقاء بأداء الصندوق».