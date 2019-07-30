الشيخة فاطمة: الإمارات رفعت شأن الأم والطفل باستراتيجيات نوعية

المصدر: أبوظبي ــ ماجدة ملاوي

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أن الإمارات بفضل قيادتها الرشيدة، خطت خطوات كبيرة في وضع الاستراتيجيات والبرامج والخطط للنهوض بالأم والطفل، وأن السنوات الأخيرة شهدت تقدماً كبيراً في تنفيذ الكثير من الخطوات لرفع شأن الأم والطفل، مشددة على أن الاهتمام في هذا الجانب لا يتوقف وسنستمر في دعمهما لأنهما العنصر الأساسي واللبنة الأولى للمجتمع.

وقالت سموها في كلمة لها بمناسبة الذكرى الـ16 لتأسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الذي يصادف اليوم، إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، هو من علمنا كيف نهتم بالأم وأطفالها وهو الذي كان يقول: «إنهما أساس المجتمع فإن صلحت الأم والطفل صلح باقي أفراد المجتمع».

ولذلك نهجت القيادة الرشيدة في الدولة منهج القائد الراحل فوضعت القوانين والقرارات التي تدعم الأم والطفل لبناء حاضرهم ومستقبلهم.

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