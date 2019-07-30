«أجيال الشرطة» بالفجيرة.. 17 عاماً من النجاح

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

يؤكد البرنامج الصيفي المتميز «أجيال الشرطة» الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة الفجيرة، نجاحه للعام السابع عشر على التولي حيث شهد هذا العام حماساً وإقبالاً كبيرين من جانب طلبة المدارس، بمشاركة واسعة لـ 608 طلاب وطالبات تم قبولهم وفق الشروط المعتمدة، ويلتحق بالبرنامج دفعتان حيث تم استقبال 323 طالباً للدفعة 17 واستقبال 285 طالبة من الدفعة الثالثة، حيث تم وضع برنامج تدريبي شامل للطلاب والطالبات وتم تجهيز مكان التدريب بقاعة البيت متوحد.

الوعي الأمني

وأكد اللواء محمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة أن دورة أجيال الشرطة تأتي بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، إيماناً من سموه بأهمية الوعي الأمني لدى كافة أفراد المجتمع وخاصة النشء، لما يمثلونه من ثروة إنسانية في المجتمع.

وقال الكعبي إن الدورة انطلقت فعالياتها منذ العام 2003، وهي أحد أهم البرامج الفاعلة التي تنتهجها القيادة العامة لشرطة الفجيرة كل عام، بهدف تعميق الوعي المجتمعي بدور وأهمية رجل الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار في المجتمع، وتعميق الانتماء والهوية الوطنية، وتعزيز المشاركة الإيجابية في بناء الوطن، إلى جانب التنشئة التربوية والأخلاقية والسلوكية للطلاب، والارتقاء بمهاراتهم وقدراتهم وتحفيز عوامل الإبداع لديهم. وأشار العميد الدكتور علي راشد بن نايع مدير معهد تدريب الشرطة بالفجيرة ورئيس فريق عمل أجيال الشرطة إلى أن الدورة سنوياً تشهد إقبالاً متزايداً، حيث شهدت هذا العام التحاق 608 طلاب وطالبات مقارنة مع العام الماضي الذي سجل 563 منتسباً ومنتسبة، حيث نجحت القيادة العامة في تدريب حوالي 3789 طالباً وطالبة منذ انطلاق الدورة.

وقال: إن التسجيل الإلكتروني استطاع تسهيل عملية الاشتراك والانضمام للدورة، التي كانت تستقطب أعداداً كبيرة من قبل الطلبة خلال إجازة الصيف.

برامج وأنشطة

بدوره قال الرائد راشد سعيد الكندي رئيس قسم التدريب في أجيال الشرطة إن المتنسبين في الدورة من طلبة المدارس تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً طلاب ومن الطالبات بين 11 و15 طالبات، يخضعون جميعهم إلى برامج وأنشطة مختلفة على مدى خمسة أسابيع، تهدف لتعميق الوعي وتنمية الولاء وتعزيز روح الانتماء لدى الطلبة المتدربين وصقل قدراتهم، لتحمل المسؤولية والاعتماد على النفس، وتنمية المهارات القيادية لديهم على أيدي أمهر المدربين والمدربات.

الفنون العسكرية

من ناحيتها أشارت الرائد موزة عبيد الكلباني الرئيس التنفيذي لدورة أجيال الشرطة إلى أن الطالبات المنتسبات للدورة نجحن في اكتساب وإجادة الفنون والمهارات العسكرية، لافتة إلى الرغبة الكبيرة لدى الطالبات والإقبال المتزايد للانضمام والتعلم في خلال النسخة الثالثة من أجيال الشرطة، فور الإعلان عنها عبر البوابة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة رغبة الطالبات في العمل العسكري والشرطي، مشيدة بالروح العالية للمنتسبات والتزامهن ببرنامج التدريب وحماسهن العالي إلى جانب تعاون وتشجيع أولياء الأمور للطالبات، ما أثمر نجاح الدورة في كل موسم بكل المقاييس.

وقالت مساعد أول شيخة خميس الزحمي مسؤولة المواصلات في برنامج أجيال الشرطة - طالبات، إن الإدارة خصصت هذا العام 16 حافلة لنقل الطالبات المشتركات في البرنامج على مستوى مناطق الساحل الشرقي تحت إشراف 16 مشرفة مختصة في النقل المدرسي، حيث تم توقيع المشرفات على تعهد بالقيام بمهامهم وفق أعلى معايير الأمن والسلامة إلى جانب سائقي الباصات باتباع القوانين المرورية للحفاظ على سلامتهم.

الرماية الحية

وذكر المدرب مساعد أول محمد عبدالله الظنحاني مسؤول الأسلحة أن البرنامج تضمن فك وتركيب السلاح وكيفية التعامل معه، والرمايات الحية، حيث يتم توفير كل المستلزمات الكفيلة بإجراء التمارين المتنوعة للرمي، وأن يكون التدريب أو الرميّ في وضع ثابت، ليتعلم الطلبة طريقة إمساك السلاح، ووضعية الرمي المناسبة، ثم يطلب منهم تنفيذ التعليمات المناسبة للإطلاق، مع ضرورة تركيز البندقية وعدم تحريكها ثم التصويب والإطلاق باتجاه الهدف المحدد.

بدوره قال مساعد أول يوسف محمد الزيودي مشرف باص دبا الفجيرة: إن باصات الطلبة زودت بمشرفين من رجال الشرطة أولاً في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الفجيرة على تنمية المهارات السلوكية لدى الطلاب في الحافلات وخلق روح الانضباط والنظام فيه مما يعزز من أواصر العلاقة الإيجابية بين الطلبة وعناصر الشرطة. تجربة ثرية

«البيان» التقت عدداً من الطالبات خلال الدورة الثالثة وعدداً من الطلبة خلال الدورة الـ 17 لـ«أجيال الشرطة» بالفجيرة للتعرف على آرائهم.

وقالت الطالبة آمنة خميس المزروعي من الصف السادس والفصيلة الخامسة من منطقة أعسمة التابعة لرأس الخيمة، إنها سعيدة للانضمام ضمن الدورة الثالثة لدورة أجيال الشرطة لأول مرة حيث اكتسبت مهارات عسكرية جديدة.

بينما أشارت الطالبة ريم علي الكندي من منطقة الغزيمري بالفجيرة الفصيلة الخامسة (11 عاماً)، إلى أن انضمامها إلى دورة أجيال الشرطة وسع مداركها في المهارات الشرطية وزاد خبرتها في استخدام السلاح.

وأكدت الطالبة ريماس محمد ناشي من الفصيلة الأولى في الصف السادس أن برنامج أجيال الشرطة متنوع ومهم أسهم في إشغال وقت فراغها خلال إجازة الصيف.

وعبرت الطالبة اليازية فهد الظنحاني ( 14 عاماً)، عن فخرها واعتزازها بقبولها للانضمام إلى برنامج أجيال الشرطة لتستثمر العطلة الصيفية في برنامج مفيد مليء بالمعارف والخبرات والعلوم الشرطية.

وأكد الطالب خالد علي الكعبي أن دورة أجيال الشرطة زرعت بداخله مفاهيم عالية عن الوطن في البذل والعطاء والدفاع عنه وحماية أمنه، واستقراره.

وأشاد الطالب خليفة سالم اليماحي من الفصيلة الرابعة بالاهتمام الذي تلقوه في دورة أجيال الشرطة بالفجيرة، واكتسابهم هو وزملاؤه مبادئ ومهارات الأمور الشرطية والعسكرية والانضباط.

ووصف الطالب أحمد خلفان حسن من الفصيلة الخامسة دورة أجيال الشرطة بأنها فرصة ذهبية خلال عطلة الصيف زادته معرفة وخبرة وأسهمت في تنمية العديد من المهارات.