بلدية أم القيوين تشكل فريقاً لحفظ سلامة وصحة الموظفين ومواجهة المخاطر

المصدر: أم القيوين ـ عصام الدين عوض

شكلت بلدية أم القيوين فريق الصحة والسلامة المهنية برئاسة ميثاء جاسم شافي مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة وعضوية عدد من موظفي الدائرة بهدف حفظ سلامة وصحة الموظفين ومواجهة المخاطر الناتجة عن ظروف بيئة العمل في إطار سياسة مترابطة ومتسقة وفعالة للسلامة والصحة المهنية، حيث يعد ذلك التشكيل الأول من نوعه، وأن أبرز أهدافه المساعدة في تطوير برامج السلامة المهنية وقياس فعالية برامج السلامة المهنية ومراجعة تقارير الحوادث والأمراض المهنية ومعرفة أسباب حدوثها ووضع التدابير الوقائية لمنع حدوثها في المستقبل والاطلاع على تقارير حالات عدم المطابقة لمتطلبات السلامة المهنية ووضع التوصيات المناسبة، وذلك بتوجيهات الشيخ علي بن سعود المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين والذي وجه بضرورة تشكيل ذلك الفريق.

أسس منهجية

وعقدت اللجنة اجتماعها الأول بمقر الدائرة بإشراق ميثاء جاسم وبحضور أعضاء اللجنة، حيث تم الاتفاق على صياغة رؤية لفريق السلامة المهنية للعمل على أسس منهجية واضحة واعتمدت المهام الرئيسة والفرعية للجنة، كما بحث خلال الاجتماع عدداً من الأفكار والمقترحات المدرجة على جدول الأعمال؛ من ضمنها نشر ملصقات وتركيبها في ممرات البلدية توضح الهدف من السلامة الوقائية، كما سوف يتم عمل حملة توعوية عن السلامة المهنية في الأعمال المكتبية لموظفي الدائرة في المبنى الرئيسي والمباني التابعة لها فضلاً عن إطلاق الدليل الإرشادي للصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى بحث وضع خطة تدريبية للموظفين لتدريبهم على دورات الإسعاف الأولية والإنعاش القلبي وتوفير صيدلية متكاملة للإسعافات الأولية في جميع المباني التابعة للدائرة، فضلاً عن إرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني إلى الموظفين لتوعيتهم وتعريفهم بأهمية السلامة المهنية.

خطة عمل

وأكدت مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة بالبلدية على أهمية صياغة خطة عمل ذات رؤية ورسالة وأهداف وبرامج وأنشطة يقوم فريق الصحة والسلامة المهنية بموجب مهام ومسؤوليات محددة ومتفق عليها وتوفير نظام للتسجيل والإبلاغ بالحوادث والإصابات والأمراض المهنية وإعداد إحصائيات عن إصابات العمل بواسطة إدارة رأس المال البشري وفقاً لما تتطلبه حاجة العمل وضرورة الاهتمام بصحة العمال ونشر ثقافة الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل.