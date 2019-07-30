الدفاع المدني بدبي يعزز برنامج «حصنتك»

المصدر: أبوظبي - البيان

زار المقدم خبير عبدالرحمن بالشالات مدير إدارة الأنظمة الذكية في الدفاع المدني بدبي، أسرة عبدالله سعيد، الذي سجل أول بلاغ عبر برنامج «حصنتك» الذي أطلقه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، للمنازل السكنية وهو عبارة عن منظومة حديثة مبتكرة للإنذار بالحرائق في المنازل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعمل مشروع «حصنتك» على تقوية منظومات الإنذار بالحريق والطوارئ في دولة الإمارات عبر استخدام الأنظمة الذكية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي إحدى المبادرات التي أطلقتها الحكومة الإماراتية ضمن خططها لتعزيز نظم الوقاية والسلامة في قطاع الدفاع المدني.

وتأتي زيارة المقدم بالشالات ضمن مبادرة «تستأهلون السلامة»، التي أطلقها الدفاع المدني بدبي، في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية ما بين الدفاع المدني ومختلف مكونات المجتمع، وجسراً للتواصل الأسري في إمارة دبي، وتنوع طرق تعزيز السلامة وحماية الأسر من مخاطر الحريق، وتحفيز المجتمع على التجاوب السريع مع مختلف المبادرات التي تطلقها الدولة والدفاع المدني بدبي، وتوعية فئاته بأهمية برنامج «حصنتك».