«الإمارات للرعاية اللاحقة» تناقش سبل تذليل صعوبات النزلاء المفرج عنهم

المصدر: دبي - شيرين فاروق

عقدت جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة في الدولة والتي تعنى بالرعاية اللاحقة للنزلاء المفرج عنهم أول اجتماع لها، وذلك بعد إشهارها من وزارة تنمية المجتمع، حيث ناقشت سبل مساعدة النزلاء المفرج عنهم على مواجهة الصعوبات التي تعيق تكيفهم مع المجتمع في بيئتهم الطبيعية بتهيئة المستلزمات المادية والمعنوية التي تؤمن اندماجهم في المجتمع، وتهيئة البيئة الاجتماعية المحيطة بالنزيل المفرج عنه (الأسرة والأصدقاء) من خلال إيجاد الحلول المناسبة لكافة المشاكل التي ساعدت على انحرافه كما تقوم تهيئة أفراد المجتمع لتقبل النزلاء المفرج عنهم ومساعدتهم باعتبارهم أبناء هذا المجتمع وذلك عن طريق التوعية بوسائل الإعلام والمحاضرات والندوات.

تم عقد الاجتماع في فندق روضة البستان بدبي، بحضور رضا حجازي وعلياء العبدولي ممثلي الوزارة.

وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الاجتماع التعريفي بالجمعية وأهدافها، بالإضافة إلى تبصير النزلاء المفرج عنهم بأهميتهم كأفراد وإبراز دورهم الاجتماعي في بناء وتقدم المجتمع وتطوره وهذا له تأثير مباشر لمساعدتهم على إدراك مشاكلهم وتحمل المسؤولية لمواجهتها في بيئتهم الطبيعية لتحقيق أفضل توافق وتكيف مع هذه البيئة، وسوف تقوم باستكمال برامج التدريب المهني التي شارك بها النزلاء في المؤسسات العقابية وتوفير فرص عمل مناسبة لهم تؤمن لهم دخلاً مادياً يكفي احتياجاتهم ويشعرهم بتقدير الذات، بالإضافة إلى بناء شبكة شراكات مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير الدعم المالي ومشاركة الجمعية في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها وبرامجها لمساعدة النزلاء المواطنين المفرج عنهم من المؤسسات العقابية والإصلاحية.

أعضاء

وتم التصويت على اختيار أعضاء مجلس الإدارة للجمعية من قبل أعضاء الجمعية العمومية وتم اختيار 9 أعضاء وهم الدكتور محمد عبدالله المر والدكتور أحمد محمد الحبتور والدكتور عدنان الحوسني ومحمد عبدالجليل مصبح والسيد محمد عبدالله العبيدلي والسيد عبدالرحمن جاسم الظاهري ومريم عبدالرحمن الياسي وفاطمة غلام البلوشي ووفاء محمد الزرعوني.

ترأس مجلس الإدارة في أول تشكيل للجمعية الدكتور محمد عبدالله المر، الذي تسلم منصب رئيس مجلس الإدارة، وتم اختيار محمد عبدالجليل مصبح نائباً للرئيس، ومحمد عبدالله العبيدلي أمين السر، ومريم عبدالرحمن الياسي أميناً للصندوق.

وأشاد الدكتور محمد المر رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة بالأعضاء المؤسسين والذي وصل عددهم إلى 26 عضواً مؤسساً، كما شهد أول اجتماع لأعضاء المؤسسين حضور أغلبية المؤسسين، وأكد المر أن إطلاق إشهار الجمعية بمثابة رسالة للمجتمع، بأهمية بناء جميع عناصر المجتمع ولا سيما نزلاء المؤسسات الإصلاحية وأسرهم والاهتمام بتفعيل دورهم كعناصر منتجين وفاعلين في تنمية المجتمع والتركيز على دعمهم مادياً واجتماعية وإنسانياً والتخطيط لعودتهم في أحضان بيئتهم التي تواجدوا فيها.

وقال المر: إن الدور لا يقتصر على أعضاء الجمعية في تحقيق هذه الأهداف بل يتوجب مشاركة جميع أطراف المجتمع في رعاية هذه الفئة من جهات حكومية ومؤسسات ودوائر محلية ورجال الأعمال والجمعيات الخيرية في كافة إمارات الدولة.