أكاديمية شرطة دبي تناقش مؤشرات السعادة والرضا الوظيفي

المصدر: دبي - البيان

ترأس اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، في شرطة دبي لقاءً مفتوحاً مع موظفي أكاديمية شرطة دبي من مختلف الرتب العسكرية والمدنيين، وذلك لمناقشة مؤشرات السعادة والرضا الوظيفي في لقاء مفتوح عُقد في قاعة الشيخ محمد بن راشد بكلية الدراسات العليا.

وأكد اللواء ابن فهد في بداية حديثه، سعي القيادة العامة لشرطة دبي لتحقيق سعادة الموظفين كأحد أهم العوامل لتحقيق النجاح المؤسسي المستدام، وفي سبيل ذلك أنشأت شرطة دبي مدارس حماية للبنين وللبنات لتحقيق أعلى درجات الاستقرار النفسي والوظيفي للآباء والأسر. وقال: إن شرطة دبي تحرص على ترجمة مبادرة التواصل القيادي المباشر التي اعتمدتها عبر تعزيز وتوطيد العلاقة مع الموظفين.