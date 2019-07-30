لجنة المشاورات السياسية الإماراتية التركمانية تبحث تعزيز التعاون

المصدر: أبوظبي - وام

انطلقت بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالعاصمة أبوظبي أعمال لجنة المشاورات السياسية الـ 4 الإماراتية - التركمانية.

وترأس جانب الدولة خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، بحضور خالد ناصر العامري نائب مدير إدارة غرب آسيا بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، في حين ترأس الجانب التركماني بردي نياز ماتييف نائب وزير خارجية تركمانستان، بحضور ساردار ماميت جاراجايف سفير تركمانستان لدى الدولة.

واستعرض الجانبان علاقات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها والمستجدات والتطورات الراهنة، كما بحثا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التعاون الاقتصادي والثقافي والإنساني والقانوني والعسكري ومكافحة الإرهاب.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون في مجال العلاقات الثنائية والتعاون الثنائي في المنظمات الإقليمية والدولية.