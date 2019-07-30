«وطني الإمارات» تدعم إعداد جيل من الشباب القياديين

المصدر: دبي - وائل نعيم

نفذت مؤسسة وطني الإمارات ورشاً تثقيفية عن خصائص القيادة تحت عنوان «خصائص القيادة .. من كتاب رؤيتي»، استهدفت فئة الشباب من عمر الـ 18 وحتى الـ 35، منهم موظفون وطلبة جامعات وخريجون من الثانوية العامة، بهدف تعزيز أسس الفكر، والقيم الإنسانية لمفهوم القيادة من منظور القيادة الرشيدة، وتحقيق التواصل الفكري البناء بين القيادة والشباب، وإيجاد نماذج حقيقية للقائد الناجح وهو ما يمكن أن يعتبره الشباب قدوة إيجابية للتقدم والقيادة، وإعداد أكبر قدر ممكن من الشباب القياديين المتمكنين من تحقيق مؤشرات عالمية للدولة.

وتم تنفيذ ورش العمل في مركز شباب عجمان ومركز شباب الفجيرة، ضمن برنامج الأنشطة الصيفية الذي تشارك به المؤسسة بورش عمل ومحاضرات في دبي، والشارقة، وعجمان، والفجيرة، والمنطقة الشرقية.

وقال ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات:«إن الورش التي جرى تنظيمها مقتبسة من كتاب رؤيتي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».

خصائص القيادة

وأضاف: «عرض المهندس محمد عبدالقادر في مقدمة الورشة 16 خطوة يمكن تعليمها للشباب بهدف تمكينهم من القيادة الناجحة ومنها: «أن تكون القيادة من المقدمة»، والمقصود هنا أن يكون الفرد قادراً على الأخذ بزمام الأمور وتحديد الهدف المراد الوصول إليه، وإعلاء المصالح العامة والاستجابة لحاجات الآخرين، بالإضافة لوضع جدول زمني محدد لتنفيذ الأهداف، كما تحدث عن خطوة «أخذ القرارات الصعبة»، ويقصد هنا أن يتعلم الشباب أخذ القرار الذي يتصف بالعمق القيادي.

التحفيز والإيجابية

وبين ضرار بالهول: «أن تنفيذ ورش للشباب عن القيادة الناجحة هو من اختصاصات المؤسسة المتمثلة في تفعيل الأنشطة والفعاليات والمحاضرات التي تدعم الكفاءات الوطنية، كما تأتي في إطار دعم أهداف الدولة في إعداد جيل من الشباب القياديين القادرين على التفاعل وسداد الرأي والحوار».

وتابع: «من أهم قواعد القيادة التي تطرحها الورش هي أن يتعلم الشباب تقديم الآخرين، وأن يكون هناك حوار وقدرة على اكتساب المعرفة من الآخرين لأنها وسيلة أكيدة لصقل المعرفة وتوسيع الأفق وتمازج الأهداف، بالإضافة لتنمية مهارات القوة الذاتية والثقة بالنفس، والتمكن من التعبير وإيصال المعلومات والإقناع، وذلك من خلال استخدام اللغة أو الأسلوب الذي يستوعبه الجميع».