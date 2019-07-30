تكريم أوائل دورة شرطة المستقبل في عجمان

المصدر: عجمان - وام

كرّم الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، مدير دائرة التنمية السياحية بعجمان، أوائل الطلبة المنتسبين لدورة شرطة المستقبل في دورتها العشرين من الذكور والإناث.

حضر التكريم اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، والعميد عمر محمد الشامسي مدير عام الموارد والخدمات المساندة، وعدد من كبار الضباط ومديري الإدارات ونوابهم وأهالي المنتسبين للدورة التي نظمتها شرطة عجمان بإشراف معهد تدريب الشرطة.

وأكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي أن شرطة المستقبل أصبحت من أبرز منارات التدريب والنشاطات الصيفية التي تهتم بتدريب الأجيال من الطلبة والطالبات لتصنع من أبنائنا وبناتنا أجيالاً قادرين على البذل والعطاء والدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقراره.

وأشاد بجهود شرطة عجمان والمدربين والقائمين على هذه الدورة واهتمامهم بتقديم كل ما هو مفيد لأبنائنا الطلبة وما يدعم اللياقة البدنية ويعزز معارفهم وثقافتهم.

من جانبه رحّب قائد عام شرطة عجمان بتشريف الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي وحضوره لتكريم أوائل الطلبة.. مؤكداً أن تنظيم دورة شرطة المستقبل جاء لإعداد كوادر مواطنة مؤهلة علمياً وجسدياً وأمنياً ولإثراء معارفهم ودعم ثقافتهم التربوية والدينية وبث الأخلاق الحميدة في نفوسهم سواء من الطلبة أو الطالبات.

وبدأت فعاليات حفل التكريم بالسلام الوطني ثم عرض فيلم تسجيلي لأنشطة وفعاليات الدورة، وقدّم طلاب شرطة المستقبل عروضاً مما تعلموه من حركات وفنون عسكرية. النعيمي.