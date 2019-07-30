شرطة دبي تنمّي الحسّ الأمني لـ26 مشاركاً في الأنشطة الصيفية

المصدر: دبي - البيان

نظّمت إدارة التدريب والتطوير الجنائي بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي برنامج «المتحري الواعد»، في مقر القيادة، بهدف نشر الوعي الجنائي والتثقيفي في هذا الجانب، وتنمية الحس الأمني، وذلك بمشاركة 26 طالباً، ضمن أنشطة وفعاليات برنامج الأنشطة الصيفية الذي أطلقته شرطة دبي لطلبة المدارس.

ويتضمن برنامج «المتحري الواعد» الذي يستمر شهراً، ورش عمل ومحاضرات أمنية وتوعية وتثقيفية، وأنشطة يشرف عليها متخصصون، إضافة إلى تنفيذ زيارات ميدانية مهنية وترفيهية، ويستهدف البرنامج الفئة العمرية من 8 إلى 14 سنة، ويعد من البرامج المهمة التي يتم تنظيمها في الأنشطة الصيفية بشرطة دبي، ويركز على جانب نشر الوعي الجنائي بطريقة مدروسة ومخصصة لهذه الفئة.