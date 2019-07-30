حاكم أم القيوين يعزي خادم الحرمين الشريفين في وفاة بندر بن عبد العزيز

المصدر: أم القيوين - وام

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.