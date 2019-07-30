عمار النعيمي يتسلم نسخة من تقرير الاستدامة الأول لـ«بلدية عجمان»

المصدر: عجمان - وام

تسلم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي نسخة من تقرير الاستدامة الأول الخاص بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان والذي تم إعداده وفقاً للمعايير العالمية لإعداد التقارير «GRI» ويتضمن 4 فصول هي: الاستدامة والدائرة، وإدارة تأثيرنا على البيئة، وصحة المجتمع ورفاهية العيش، والبنية التحتية والتأثير على المجتمع.

واستمع سموه بحضور عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة والمهندسة نورة راشد شطاف المدير التنفيذي لقطاع سعادة المتعاملين وفاطمة محمد الملا مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي ورحاب علي اخلاصي مدير المبادرة إلى شرح تفصيلي لمحتويات التقرير وأهميته لمستقبل إمارة عجمان والذي يوضح إنجازات الدائرة وأداءها في دعم أهداف التنمية المستدامة ومساهمتها في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال عبدالرحمن النعيمي مدير عام البلدية: «إنه تم بناء محتويات التقرير وفقاً لاحتياجات المعنيين الداخليين والخارجيين ليتم ترجمة الاحتياجات في فصول رئيسية تعزز ممارسات الدائرة الرائدة في مجال الحوكمة المؤسسية والشفافية والإفصاح ويمكن لجميع فئات المجتمع الاطلاع على التقرير من خلال القنوات الرسمية لدائرة البلدية والتخطيط».

ومن جانبها أوضحت المهندسة نورة راشد شطاف خلال العرض أهمية هذا التقرير والذي جاء بناء على معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير، حيث تم إعداد تقرير الاستدامة الأول للدائرة ويتضمن إنجازات الدائرة وأدائها لعامي 2017 ـ 2018 ضمن مجالات الاستدامة الـ3 «البيئية والاقتصادية والاجتماعية».

ولفتت إلى أنه تم تحديد مواضيع التقرير بناء على احتياجات الدائرة والمجتمع وأبرزها: «الهيكل التنظيمي ونظام الحوكمة وأهداف التنمية المستدامة إلى جانب مركز أبحاث الاستدامة الخاص بالدائرة والتغيير المناخي والتلوث وإدارة النفايات والتنوع البيولوجي وإدارة المياه والصحة والسلامة المهنية والمجتمع والموظفين وسلامة الغذاء والاستثمار في البنية التحتية والطرق المستدامة».

ربط إلكتروني

دشن عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان الربط الإلكتروني مع الهوية الرقمية بحضور محمد الزرعوني المدير التنفيذي لإدارة السياسات والبرامج بهيئة تنظيم الاتصالات وعدد من المسؤولين من الطرفين. وجاء ذلك خلال حفل أقامته الدائرة احتفاءً بالمشروع.