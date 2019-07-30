إطلاق مبادرة ثقافة التعامل مع الحريق

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت القيادة العامة للدفاع المدني بالتعاون مع إداراتها الإقليمية، وبالتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية مبادرة «ثقافة التعامل مع الحريق» ضمن حملتها التوعوية الرئيسية الثانية «وقايتك.. هدفنا»، بهدف تعزيز جودة الحياة في مجتمع الإمارات والحفاظ على الأرواح والممتلكات. وأفاد العميد محمد عبد الله الزعابي مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة وقائد عام الدفاع المدني بالإنابة، بأن مبادرة «ثقافة التعامل مع الحريق» تأتي في إطار نشر الوعي الوقائي بين أفراد المجتمع للحفاظ على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم، وتوجيههم بضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة العامة التي حددها الدفاع المدني في مختلف مناحي الحياة.

وأشار إلى أن المبادرة تضمنت حزمة من الإرشادات والنصائح من بينها التعريف بأنواع الحرائق والأسباب التي تؤدي إلى نشوبها، وطرق التعامل مع الحريق في بداياته باتباع الإرشادات اللازمة في حال حدوثه، وكذلك التعريف بطرق الوقاية والسلامة الواجب اتباعها من قبل أفراد المجتمع لتفادي وقوع حوادث الحريق.