مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم تطلق برنامج هدى ونور

المصدر: رأس الخيمة - وام

أطلقت مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف برنامج هدى ونور، الذي تضمن إلقاء محاضرات كل يوم جمعة في مسجد الشيخ زايد برأس الخيمة بعد صلاة المغرب، واشتمل على العديد من المواضيع المتنوعة التي تهدف إلى غرس الثقافة الوسطية والتوعية العلمية والقيم الفاضلة وحب الوطن والوفاء له، يقدمه نخبة من المحاضرين المتميزين من أبناء الوطن.

وافتتح برنامج هدى ونور الدكتور محمد غيث في محاضرة قيمة بعنوان «أمانة الوطن» تناول فيها أهمية المحافظة على الوطن والوفاء له، مبيناً أن حب الوطن ركيزة كبرى تثمر المحافظة عليه، والدفاع عنه ورد الجميل إليه والقيام بحقوقه، وحظي البرنامج بإقبال لافت من الجمهور الذين حرصوا على متابعته والاستفادة منه.