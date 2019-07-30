«الصحة» تستقطب نخبة من الأطباء الاستشاريين في تخصصات حيوية

المصدر: دبي-البيان

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن جدول الأطباء الزائرين لمستشفياتها في شهر أغسطس، والذي يضم نخبة من الأطباء الاستشاريين، وتشمل مجالات خبراتهم، أمراض القلب التداخلية، أمراض الروماتيزم (الذئبة)، جراحة الأعصاب (التدخل المحدود لجراحة العمود الفقري والإصابات العصبية)، الأمراض الصدرية (المناعة والحساسية)، جراحة الأعصاب للأطفال (أورام المخ والتشنج).

ويستفيد من خدمات الأطباء الزائرين لشهر أغسطس 2019، المرضى المراجعون في عدة مستشفيات تابعة للوزارة، ومنها مستشفى القاسمي بالشارقة، ومستشفى عبيدالله برأس الخيمة، ومستشفى الفجيرة.

وأكد الدكتور سلطان أحمد الشريف مدير مكتب الأطباء الزائرين، حرص الوزارة على تنويع اختصاصات الاستشاريين واختيار أفضل الكفاءات الطبية في مجالات علاجية عند الاستقطاب، بما يتناسب مع متطلبات وحاجيات المرضى في مستشفيات الوزارة، لتحقيق أفضل النتائج من برنامج الأطباء الزائرين بما يتوافق مع استراتيجية الوزارة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة بمعايير عالمية.

مشيراً إلى أن الأطباء الزائرين لشهر أغسطس تم استقطابهم من دول رائدة في الرعاية الصحية ومتميزة بكفاءة منظومتها الطبية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الولايات المتحدة الأمريكية، اسكتلندا، فنلندا، المملكة العربية السعودية، اليابان.