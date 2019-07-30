كبير أساقفة المكسيك يثمّن دور الإمارات في نشر قيم التسامح

المصدر: مكسيكوسيتي - وام

ثمّن الأسقف فرانسيسكو غونسالس كبير أساقفة المكسيك دور دولة الإمارات العربية المتحدة في نشر قيم التسامح والتعايش واحترام الآخر. جاء ذلك خلال استقباله بمقر أبرشية ولاية المكسيك أحمد حاتم المنهالي سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية الذي أطلع الأسقف فرانسيسكو غونسالس على جهود الإمارات في دعم وإرساء أسس الحوار والتآخي والتعايش الإنساني في العالم.

وأكد الأسقف فرانسيسكو غونسالس، دعم الأبرشية المكسيكية واتفاقها تماماً مع دولة الإمارات العربية المتحدة حول هذه القيم والمعاني السامية، والعمل معاً لحمل هذه الرسالة وتعزيز التعاون والعمل المشترك للمضي قدماً على هذا الدرب.

ومن جهته، أشار السفير إلى احتضان دولة الإمارات العربية المتحدة لأكثر من 200 جنسية من مختلف الأديان والثقافات يعيش أفرادها معاً بسلام في انسجام ثقافي وتناغم مجتمعي وفي ظل ظروف مثالية من التعايش والعدل والمساواة.

ولفت إلى الزيارة التاريخية لقداسة البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، لدولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها من المبادرات التي جسدت حرص الدولة على نشر قيم التسامح والاعتدال والوسطية ونبذ التطرف والكراهية.