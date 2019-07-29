توقعات بهطول أمطار غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً ومغبرا أحياناً، مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، مع احتمال هطول بعض الأمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار نهاراً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 20 - 30 كم/س بوجه عام، تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

الموج في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:06 والمد الثاني عند الساعة 35:23 والجزر الأول عند الساعة 16:59 والجزر الثاني عند الساعة 07:10.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:53 والمد الثاني عند الساعة 19:40 والجزر الاول عند الساعة 14:24 والجزر الثاني عند الساعة 02:37.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 46 35 55 20

دبي 44 36 50 25

الشارقة 44 34 55 25

عجمان 43 35 55 15

أم القيوين 43 32 50 15

رأس الخيمة 41 33 60 25

الفجيرة 35 32 75 50

العين 44 33 50 20

ليوا 46 34 45 15

الرويس 44 32 75 20

السلع 43 33 70 25

دلما 42 34 75 35

طنب الكبرى 39 30 80 45

طنب الصغرى 39 30 80 45

أبو موسى 39 30 75 40