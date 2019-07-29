فاطمة بنت مبارك: اهتمامنا بالأم وأطفالها لا يتوقف وسنستمر في دعمهما

المصدر: وام

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ان اهتمامنا بالأم وأطفالها لا يتوقف وسنستمر في دعمهما لأنهما العنصر الاساسي واللبنة الأولى للمجتمع .

وقالت سموها في كلمة لها بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لتاسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الذي يصادف غدا ان المجلس خطا خطوات كبيرة منذ انشائه ووضع الاستراتيجيات والبرامج والخطط للنهوض بالام واطفالها وتيسير السبل لهم ليعيشوا في بيئة طبيعية مريحة بعيدة عن المعوقات لينطلقا نحو المستقبل بثقة وياخذوا مواقعهم في مسيرة التنمية في البلاد .

وذكرت سموها ان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه هو من علمنا كيف نهتم بالام واطفالها وهو الذي كان يقول انهما اساس المجتمع فان صلحت الام والطفل صلح باقي افراد المجتمع ولذلك نهجت القيادة الرشيدة في الدولة منهج القائد الراحل فوضعت القوانين والقرارات التي تدعم الأم والطفل لبناء حاضرهم ومستقبلهم .

وأشارت سمو أم الامارات إلى أن السنوات الاخيرة شهدت تقدما كبيرا في تنفيذ الكثير من الخطوات لرفع شان الأم والطفل حيث تم تخصيص جائزة لافضل بحث في مجال الامومة والطفولة وكانت في البداية على مستوى دولة الامارات وقد عممنا هذه الجائزة على المستوى العالمي وتولى المجلس الاعلى للامومة والطفولة تنفيذ توجيهاتنا باعلان المجلس الاستشاري للاطفال وكذلك تاسيس جمعية امهات اصحاب الهمم (همة ) كما انشئ مركز فاطمة بنت مبارك لابحاث الطفل وكلفنا المجلس الاعلى للامومة والطفولة للتعاون مع جامعة الامارات العربية المتحدة للاستفادة من تجارب الجامعة في هذا المجال .

ويهدف هذا المركز الى تدريب الطلبة الخريجين من الجامعة واقامة تعاون وشراكات ايجابية وتنمية وتطوير احتياجات الطفولة في الدولة بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للطفولة ونشر التوعية بها لدى المعنيين في جامعة الإمارات وتحقيق استفادة المجلس الاعلى للامومة والطفولة من الأبحاث والدراسات التي تجريها الجامعة في مجال الأمومة والطفولة.

وأعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عن املها بأن يخطو المجلس الاعلى للامومة والطفولة خطوات مهمة الى الامام خلال الفترة المقبلة لتصب جميعها في صالح ابنائنا الاطفال واخواتنا الامهات اللبنة الاساسية للمجتمع.