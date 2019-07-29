خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيس جمهورية بيرو ورئيس وزراء بريطانيا

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس مارتين ألبرتو فيسكارا كورنيخو رئيس جمهورية بيرو، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس مارتين ألبرتو فيسكارا كورنيخو.وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى سالفادور أليخاندرو خورخي ديل سولار لابارثي رئيس وزراء جمهورية بيرو. إلى ذلك بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى بوريس جونسون وذلك بمناسبة انتخابه رئيساً لوزراء بريطانيا.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى بوريس جونسون.