الكعبي لـ«البيان»: حريصون على تقديم أرقى الخدمات للحجاج

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

تغادر بعثة الحج الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الخميس المقبل، أرض الوطن متوجهةً إلى الأراضي المقدسة لمزاولة مهامها في خدمة حجاج الدولة.

وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس بعثة الحج الرسمية، لـ«البيان» أن البعثة التحضيرية متواجدة حالياً في الأراضي المقدسة للتأكد من اكتمال كافة الترتيبات الخاصة بحجاج الدولة، وتهيئة كل ما يحتاجه الحجاج في المشاعر المقدسة في منى وعرفة ومزدلفة، فضلاً عن متابعة العقود المبرمة وباقي التجهيزات المتعلقة بحجاج الدولة، مشيراً إلى أن البعثة حريصة على توفير أرقى الخدمات للحجاج.

جولة تفقدية

ونوّه الكعبي بأن البعثة التحضيرية ستشرع اليوم في تنفيذ جولة تفقدية للتأكد من اكتمال كافة التجهيزات المقررة لاستقبال ضيوف الرحمن، مشيداً بالدعم الكبير واللامحدود والمتواصل الذي تحظى به بعثة الحج الرسمية للدولة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله)، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، متمنياً لحجاج الدولة حجاً مبروراً والعودة بخير وسلام.

8 لجان

هذا وقد عملت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على تأهيل عدد من منسقي لجان الحج والإداريين في البعثة، سيعملون على مدار 24 ساعة بنظام المناوبات لتوفير كافة متطلبات الحجاج خلال موسم الحج لهذا العام.

وتتولى اللجان الـ8 التابعة للجنة الرسمية للحج متابعة تنقلات الحجاج ومواقع سكنهم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والإشراف على أحوالهم والوقوف على استكمال المخيمات في المناسك وإعداد خطط تصعيدهم إلى منى وعرفة بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة، فضلاً عن توفير أرقى الخدمات التي تساعد حجاج الإمارات على أداء الحج بكل يُسر وسهولة حتى عودتهم إلى أرض الوطن.

وتتواجد اللجنة التحضيرية الآن في الأراضي المقدسة وقد زارها الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، يرافقه كل من مدير عام الهيئة وأحمد درويش المهيري المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وعبدالله خليفة يعروف السبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، وعدد من كبار الإداريين والمسؤولين باللجنة.

وعقدت الهيئة عدداً من الاجتماعات على مستوى الدولة مع أصحاب وممثلي حملات الحج المشاركة في الموسم، كما تم تنظيم كافة الإجراءات المتعلقة بسفر الحجاج من مطارات الدولة، حيث تم تخصيص عدد من الكاونترات لبعثات حملات الحج المعتمدة من قبل الهيئة. وستباشر البعثة باستقبال حجاج الدولة في مطاري الملك عبدالعزيز في جدة ومطار المدينة المنورة والمقرر أن يبدأ السفر اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل.

إنجازات

وتقدم الدكتور محمد مطر الكعبي بالشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وحكومته لما تقوم به من إنجازات رائدة وتسهيلات للخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، مشيداً بالعناية التي تقدمها المملكة العربية السعودية لشؤون الحجاج ورعايتهم، حيث أولت مجالات الخدمات عناية خاصة واهتماماً كبيراً بما يضمن أمن وراحة الحجاج.

كما وجه الدكتور الكعبي أعضاء البعثة بأن يواصلوا العمل على مدار الساعة للوصول إلى كل حاج إماراتي وتفقد أحواله وإشعاره باهتمام القيادة الرشيدة به لكي يؤدي حجاً صحيحاً وكاملاً وفق أحكام الشرع الحنيف.

وقال الدكتور الكعبي: «نغادر والحجاج أرض الوطن ونحن نحمل في قلوبنا خالص الرجاء وعلى ألسنتنا أصدق الدعاء بأن يديم الله سبحانه وتعالى على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله)، موفور الصحة والعافية، وأن يوفق صاحب السمو الشيخ محمد راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، وأخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات إلى أسمى ما يصبون إليه من رفعة الوطن وعزته وازدهاره، وأن يتغمد الله القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بواسع الرحمات.