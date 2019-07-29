تطبيق ذكي يدرب الحجاج والمعتمرين على أداء المناسك

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

ابتكر المهندس محمد عثمان بلوله نائب رئيس مركز جامعة عجمان للابتكار تطبيق نظام التدريب للحج والعمرة بتقنية الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، حيث يتكون النظام من تطبيق بنظام الأندرويد و(iOS)، والذي صمم ليعمل على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

ويهدف النظام- بحسب بلوله- إلى تدريب الحجاج والمعتمرين بطريقة مبتكرة باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، والذي يدمج عدداً من المشاهد ثلاثية الأبعاد والوسائل التعليمية والتوعوية والإرشادية.

ويستخدم التطبيق الذكي أسلوب التدريب والتجربة في المنزل أو في أي مكان مثل التدرب على الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة وخلافهما من شعائر الحج.

وقال بلوله، إنه بدأ العمل في التطبيق الذكي منذ أكتوبر 2018 باستخدام المعطيات الحديثة لتسهيل عملية الحج، لأن الطرق الحالية التي تعرف بالحج والعمرة تعد طرقاً تقليدية مثل المطبوعات الورقية، لذلك عملت على إيجاد ذلك النظام مدعماً بعدد من اللغات، منها العربية والإنجليزية والفرنسية والأوردو واللغة الصينية ولغة الملايوية الماليزية، إضافة إلى لغات أخرى سوف يتم إضافتها.

وأضاف، أنه تم تصميم جزء من التطبيق لدعم السياحة الدينية التي تدعمها رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ولذلك يهدف التطبيق إلى دعم جميع المعالم السياحية والدينية واللوحات الإرشادية بالذكاء الاصطناعي الذي سوف يسهم في إثراء تجربة زوار السعودية.

وبيّن أن التطبيق مصمم للعمل بشكل ذاتي أو مع كتيبات ومنشورات ومختلف أنواع المطبوعات واللوحات الإرشادية، كما يتعرف التطبيق على المعالم الدينية والسياحية، ويقدم معلومات تاريخية إرشادية عن الطريقة الصحيحة لأداء الشعائر الدينية، كما أن الهدف الأساسي للنظام هو تدريب ملايين الحجاج في منازلهم قبل أداء الحج والعمرة، مشيراً إلى أن الخطة المستقبلية للنظام هو إدارة الحشود الغفيرة من الحجاج والمعتمرين خلال المواسم مثل عمرة أواخر رمضان وموسم الحج.