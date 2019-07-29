بلدية عجمان تحقق المركز الأول في رضا المتعاملين بنسبة 93%

المصدر: عجمان- البيان

حققت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان المركز الأول في مجال رضا المتعامل بنسبة بلغت 93% لتتجاوز المستهدف العام لحكومة عجمان والبالغ 85% بفارق فجوة إيجابية في أدائها بمقدار 7.94%. وذلك ضمن برنامج عجمان للتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإمارة عجمان أجرى دراسة عملية بغرض فهم مقومات رضا المتعاملين في الجهات الحكومية، وتقييم جودة الخدمة العامة وتحديد نقاط القوة وفرص التحسين.

وأعرب عبد الرحمن النعيمي مدير عام الدائرة، عن فخره بالنتائج المحققة، مؤكداً أن هذا الإنجاز المشرّف ما كان ليكون لولا دعم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، وتكاثف جهود القطاعات والإدارات والأقسام واتحاد أهداف الموظفين لإسعاد المتعاملين.

وذكر أن دائرة البلدية وضعت خطة استراتيجية واضحة لإسعاد المتعامل، فمرحلة الرضا قد تجاوزناها وأصبحنا نسعى لتحقيق الأفضل، مبيناً أن لكفاءات العمل وفريق العمل المسؤول عن الإسعاد تبنى سياسات إيجابية، ونسعى لتنفيذها على أرض الواقع بدءاً من تغيير مسمى مراكز الخدمة لمراكز السعادة، ومروراً بتهيئة المراكز بشكل يوفر بيئة مثالية للمتعامل ووصولاً لتحويل معظم الخدمات إلى ذكية تصل للمتعامل في أي وقت وأي مكان موفرةً الجهد والزمن.

وأفاد بأن برنامج عجمان للتميز – الأمانة العامة للمجلس التنفيذي أجرى دراسة عملية بغرض فهم مقومات رضا المتعاملين في الجهات الحكومية، وتقييم جودة الخدمة العامة، وتحديد نقاط القوة وفرص التحسين في تلك الخدمات، وبناءً عليه استهدفت الدراسة عينة من متعاملي الدائرة عددها 344 لتحقق الدائرة المرتبة الأولى من حيث رضا المتعاملين لعام 2018، وذلك بالمقارنة مع باقي الجهات الحكومية بعجمان، والبالغ عددها 9 جهات حكومية شاركت بالدراسة.

من جهتها أوضحت المهندسة نورة راشد شطاف المدير التنفيذي لقطاع سعادة المتعاملين، أن نتائج قياس الرضا العام للمتعاملين للعام 2018 أبرزت تحسناً إيجابياً ملحوظاً بالمقارنة مع النتائج المحققة في عام 2017 بمقدار 10.73.