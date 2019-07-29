خلفان بلهول: «دبي للمستقبل» استمرارية للعقلية الريادية لقيادتنا الرشيدة

المصدر: دبي - سيد صالح

أجرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس مقابلة تلفزيونية مع خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، الذي أكد أن المؤسسة تعد استمرارية للعقلية الريادية التي تتمتع بها القيادة الرشيدة في دبي.

وأضاف بلهول: «أن مؤسسة دبي للمستقبل تعكس الفكر الجريء الذي لا يخشى من مجابهة التحديات، وهو نفسه الفكر الذي تبناه قادة دبي ونجحوا به في إحداث قفزة هائلة في دبي على مدى 50 عاماً لينقلوها إلى المستوى التالي من مدن المستقبل».

وأكد بلهول: «أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تبنى نفس الفكر وواصل المسيرة عندما تولى المسؤولية في دبي». وأوضح بلهول: «أن مؤسسة دبي للمستقبل تصنع كياناً سيغير مقاييس المدن في العالم وسيميز دبي عن غيرها من المدن».

وتطرق بلهول إلى تخصيص الاستثمارات وتوزيعها على المشروعات في مؤسسة دبي للمستقبل، فقال: «توجد 5 مجالات رئيسية للإنفاق في مؤسسة دبي للمستقبل.

ويتمثل المجال الأول بالبحوث التي تستشرف المستقبل، وهو مجال شديد الأهمية، كون الأبحاث المكون الرئيسي الذي يساعدنا على فهم المستقبل. لذا، بدأنا بالبحث، وأبرمنا عدة اتفاقيات شراكة عالمية في هذا المجال مع عدة جهات عالمية مرموقة، من أبرزها المنتدى الاقتصادي العالمي».

وأكد بلهول أن مؤسسة دبي للمستقبل تعتزم إنشاء مركز للابتكار ليكون بمثابة منصة لاختبار أبرز التقنيات الناشئة القادرة على تغيير شكل الحياة في دبي والإمارات، وكذلك ليكون نظاماً بيئياً مشجّعاً على الابتكار وقادراً على اكتشاف أبرز المواهب ودعمها.