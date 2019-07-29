«ليوا للرطب» يكرم الفائزين في مسابقة الظفرة

المصدر: منطقة الظفرة ــ صبري صقر

توجت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب، الفائزين في مسابقات اليوم الختامي من المهرجان، حيث تم إعلان نتائج مسابقة الظفرة «شوط النخبة» للرطب، ومسابقة المزرعة النموذجية بفئاتها الثلاث (المحاضر الشرقية، الغربية، مدن منطقة الظفرة)، وأجمل مجسم تراثي، فيما أشاد جموع الزوار والمشاركين بمهرجان ليوا للرطب، بالتطور الكبير الذي حظي به المهرجان هذا العام، من حيث زيادة المساحة، وتنوع محلات العارضين في السوق الشعبي، شهد حفل التتويج اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وعيسى سيف المزروعي نائب رئيس اللجنة، وعبيد خلفان المزروعي مدير المهرجان، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة.

نتائج

وأسفرت نتائج مسابقة الظفرة «شوط النخبة» عن فوز محمد سعيد سالم المرر بالمركز الأول، والثاني عبيد سعيد نصيب خميس المزروعي، والثالث محمد أحمد دمينه المنصوري، أما المركز الرابع، فجاء من نصيب منصور علي سلمان محمد المزروعي، والخامس أحمد سيف محمد الفلاسي.

وفي مسابقة المزرعة النموذجية فئة المحاضر الشرقية، فاز بالمركز الأول سعيد عتيق محمد عطشان الهاملي، وفي المركز الثالث هلال خميس سعيد المريخي، وتم حجب المركز الثاني والرابع والخامس، وفي فئة المحاضر الغربية، فاز بالمركز الأول فارس عيسى فارس المزروعي، والثاني ناصر نخيره ناصر الخيلي، والثالث ظبية الحاي خلفان المزروعي، والرابع مريم سلمان محمد المزروعي، والخامس محمد مطر خميس خلفان المزروعي، أما فئة محاضر مدن منطقة الظفرة، جاء في المركز الثالث مجدة غنيم عبد الحميد من مدينة غياثي، وفي المركز الرابع أحمد محمد راشد حفيظ المزروعي من مدينة غياثي، وتم حجب المراكز الأول والثاني والخامس.

وفي مسابقة أجمل مجسم تراثي، تم حجب المراكز الثلاثة الأولى، وجاء في المركز الرابع العبده علي مرشد المرر، والخامس دانة عيسى فارس المزروعي.

كما توجت اللجنة المنظمة للمهرجان، الفائزين في مسابقة أجمل مخرافة (سلة رطب)، حيث حصدت عيدة سهيل هلال المزروعي المركز الأول، والثاني هلال سهيل المزروعي، وفي الثالث غبيشة عبد الله براك المزروعي، والرابع علياء راشد محمد المزروعي، والمركز الخامس دانة عيسى فارس المزروعي.

إشادة

أشاد جموع الزوار والمشاركين بمهرجان ليوا للرطب، بالتطور الكبير الذي حظي به المهرجان هذا العام، من حيث زيادة المساحة، وتنوع محلات العارضين في السوق الشعبي، وزيادة الجهات الحكومية والخاصة المشاركة.