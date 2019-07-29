«المواصلات العامة» بعجمان و«نقل أبوظبي» تسهّلان حركة الحافلات

المصدر: عجمان- البيان

وقعت مؤسسة المواصلات العامة في عجمان اتفاقية تعاون مع دائرة النقل أبوظبي لتعزيز التعاون المتبادل بين الجانبين في مجال تسهيل حركة المسافرين بالحافلات بين مدينتي عجمان وأبوظبي.

وقع الاتفاقية من جانب مؤسسة المواصلات العامة عمر محمد لوتاه المدير التنفيذي لقطاع العمليات، ومحمد حمد المهيري المدير التنفيذي لقطاع النقل العام في دائرة النقل في أبوظبي بحضور مسؤولين من الطرفين، وذلك في مقر دائرة النقل أبوظبي.

ونصت الاتفاقية على أن تقوم حافلات النقل العام التابعة لمؤسسة المواصلات العامة بتحميل الركاب من أبوظبي ونقلهم باتجاه عجمان، واستخدام حافلاتها لهذا الغرض في المحطات والمواقف والمواقع التابعة لدائرة النقل.