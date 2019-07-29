حامد وعمر بن زايد يعزيان في وفاة حربي الخييلي

المصدر: العين - وام

قدم سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، مساء أمس، واجب العزاء، إلى هلال حربي هلال الخييلي وإخوانه، في وفاة والدهم - رحمه الله، وذلك لدى زيارتهما مجلس العزاء في منطقة زاخر بمدينة العين.

كما قدم الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، واجب العزاء، إلى هلال حربي هلال الخييلي وإخوانه، في وفاة والدهم - رحمه الله.

وعبّر سمو الشيوخ عن خالص تعازيهم ومواساتهم إلى أسرة وأبناء الفقيد، سائلين المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء، الشيخ محمد بن بطي آل حامد، وعددٌ من المسؤولين.