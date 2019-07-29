شرطة عجمان تبحث تعزيز التعاون مع القنصلية الأمريكية

المصدر: عجمان - البيان

استقبل اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان بمكتبه، وفد القنصلية الأمريكية برئاسة لوني مولر مدير مكتب الأمن الإقليمي في القنصلية الأمريكية، وذلك ضمن إطار بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، بحضور العقيد محمد شيبان سويدان مدير مكتب القائد العام، ودينا حرب محقق رئيس، ورضا محمد محقق في القنصلية الأمريكية، تحقيقاً لرؤية وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة عجمان بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلامة.

ورحب القائد العام لشرطة عجمان بوفد القنصلية الأمريكية، مشيداً بسعيهم وجهودهم لتعزيز التعاون مع شرطة عجمان، وتـم استعـراض أهـم الموضوعـات والقضايا ذات الاهتمام المشترك لتعزيز العلاقات والتنسيق بين الجانبين، وفتح قنوات للتواصل والتعاون في المجالات الأمنية.