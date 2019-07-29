اختبارات الفائزين بتحدي دبي العالمي للتنقّل ذاتي القيادة مطلع أغسطس

المصدر: دبي - البيان

أكَّدَت هيئة الطرق والمواصلات في دبي جاهزيتها للبدء في الاختبارات العملية لاختيار الفائزين من فئة الشركات الرائدة في تحدي دبي العالمي للتنقّل ذاتي القيادة، بالتعاون مع واحة دبي للسيليكون، مطلع أغسطس المقبل بعد تحضيرات لهذه الاختبارات في شهري يونيو ويوليو.

ويبلغ إجمالي جوائز التحدي أكثر من 5 ملايين دولار مقسمة على 3 فئات هي: الشركات الرائدة والتي وصل عددها إلى 5 شركات من بلدان مختلفة، والشركات الناشئة والفئة الأكاديمية لطلبة الجامعات والكليات.

وقامت سلطة واحة دبي للسيليكون بتخصيص طريق في الواحة، يستمر حتى 9 سبتمبر المقبل، لاستضافة المشاركين في التحدي عن فئة الشركات الرائدة. ويتضمن التحدي مجموعة من الاختبارات التي تتصل بالتحمل والموثوقية، والقدرة على القيادة في ظل ظروف مرورية محاكية للواقع، مثل مرشات المياه، ومطبات السرعة من مختلف الأحجام، وآلات نفخ الرمال وغيرها، وعلاوة على ذلك، خصصت الواحة وحدة صناعية خفيفة تحت تصرف المشاركين تتضمن مساحة مكتبية وقاعات للاجتماعات، ومنطقة مخصصة للاختبارات وورش العمل.

وتفصيلاً، قال أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة رئيس اللجنة المنظِّمة لتحدي دبي العالمي للتنقّل ذاتي القيادة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي: «إن الاختبارات العملية لاختيار الفائزين في التحدي ستضم فحصاً لقدرات المشاركين على توفير خدمات تلبي احتياجات الركاب وفقاً لمبدأ «تحدي الميل الأول والأخير»، وهو شعار التحدي بدورته الأولى، وستضم الاختبارات كذلك فحص قدرة المركبات المشاركة وكفاءتها على تقديم الخدمات للركاب بما يتلاءم والبيئة المحلية والمناخ السائد في إمارة دبي».

تخصيص

وأضاف بهروزيان: «خصّصَت سلطة واحة دبي للسيليكون موقعاً يضم مساراً خاصاً، وقمنا بالتعاون مع السلطة بتصميم خرائط رقمية لإجراء الاختبارات العملية المطلوبة. وأشار إلى أن الشركات الرائدة الـ 5 مع جميع كوادرها ومركباتها موجودون حالياً في دبي لخوض غمار هذه الاختبارات مطلع أغسطس المقبل».

وأوضح أن الشركات الـ 5 العالمية الرائدة المشاركة في التصفيات النهائية لهذا التحدي هي: نافيا، إيزي مايل، جوسين، ويستفيلد وتوجيت ذير.

وأشاد بهروزيان بالتعاون المثمر بين هيئة الطرق والمواصلات في دبي وواحة دبي للسيليكون والجهود الحثيثة، التي بذلوها في سبيل إنجاح الاختبارات العملية لتحدي دبي للتنقّل ذاتي القيادة.

تصميم

وقال بهروزيان: «إن الهيئة ستصمم برنامجاً تطوّعياً تدعو من خلاله المؤسسات التعليمية، التي تشمل الجامعات والكليات والمعاهد للمشاركة في تجربة المركبات ذاتية القيادة في مساراتها التجريبية المخصصة لها في واحة دبي للسيليكون بعد انتهاء الاختبارات، وذلك لإعطاء الفرصة لهم لإبداء آرائهم. ولفت إلى أنه سيتم الإعلان عن الفائزين الأوائل من الفئات الـ 3 خلال فعاليات مؤتمر ومعرض النقل ذاتي القيادة، الذي ستنظمه الهيئة خلال أكتوبر المقبل».

دعم

قال المهندس معمر الكثيري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الهندسية والمدينة الذكية في سلطة واحة دبي للسيليكون: «تعمل سلطة واحة دبي للسيليكون على دعم المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تحويل مدينة دبي إلى أسعد وأذكى مدينة في العالم. وكشريك استراتيجي لهذه المبادرة نفخر بكوننا من أولى المؤسسات في تقديم العديد من حلول المدن الذكية على مستوى الإمارة».

