عبد الله المري يتفقد أنشطة «صيفنا أمن وسعادة.. ابتكار وقيادة»

المصدر: دبي ـ البيان

تفقد اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الأنشطة الصيفية التي ينظمها مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تحت شعار «صيفنا أمن وسعادة.. ابتكار وقيادة»، وذلك في مدرسة أسماء بنت النعمان بمنطقة الطوار 3، وهي أحد المراكز الثمانية المُخصصة لتدريب الطلبة، وكان باستقباله العميد الدكتور غيث غانم السويدي مدير أكاديمية شرطة دبي، والعميد محمد راشد بن صريع المهيري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالنيابة، والعميد عبدالله خادم سرور المعصم مدير مركز شرطة بر دبي رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعميد عبدالحليم محمد أحمد الهاشمي مدير مركز شرطة القصيص بالنيابة، والعقيد عبدالله حسن الخياط مدير مركز حماية الدولي.

بناء الشخصية

وقال اللواء عبدالله خليفة المري، إن شرطة دبي دأبت ومنذ انطلاق دوراتها الصيفية على ترسيخ مبدأ بناء شخصية الطالب على أسس علمية تتماشى مع معطيات الحاضر والمستقبل، والتي تتطلب من الطالب والمؤسسات أن يكونوا متحدين معاً وقادرين على بلورة رؤية حكومة دبي في بناء الشخصية القيادية لجيل المستقبل من الطلاب الذين سيحملون لواء القيادة في المؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة إلى قراءة المستقبل من خلال منهجية علمية في تطبيق البرامج الصيفية المتنوعة التي تغذي في نفوس الطلاب العديد من المفاهيم والقيم النبيلة.