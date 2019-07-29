9 شركات عالمية تنفذ مشاريع مستقبلية مبتكرة في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل، عن اختيار 9 شركات عالمية، للعمل على تنفيذ مجموعة من المشاريع المستقبلية، بالتعاون مع 3 جهات مشاركة ضمن المرحلة الأولى من الدورة السادسة لمسرعات دبي المستقبل.

ونجحت الشركات المختارة، بإيجاد حلول مبتكرة لمجموعة متنوعة من التحديات التي أطلقتها شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي واتصالات في مختلف القطاعات، مثل الخدمات الأمنية والنقل وخدمة العملاء والاتصالات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وغيرها.

وأكد سعيد الفلاسي المدير التنفيذي لتصميم منصات المستقبل في مؤسسة دبي للمستقبل، أن هذا التعاون المثمر بين الجهات الحكومية والخاصة، يشكل خطوة جديدة في مسيرة تسريع الإنجازات، وتنفيذ المشاريع المبتكرة، ما يؤكد نجاح دبي في تقديم تجربة متكاملة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة، وتقديم خدمات سباقة تلبي مختلف المتطلبات الحالية والقادمة، وفق أعلى المعايير العالمية.

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