نخيل الإمارات يصل الفضاء

المصدر: أبوظبي ـ البيان

في تجربة علمية بحثية هي الأولى من نوعها، وفي إطار مساعي الإمارات للمساهمة في الجهود العالمية لتحقيق الأمن الغذائي على الأرض، وفي الفضاء مستقبلاً، أعلنت وكالة الإمارات للفضاء، وكلية الأغذية والزراعة في جامعة الإمارات عن وصول «تجربة النخلة في الفضاء»، إلى محطة الفضاء الدولية، على متن مركبة «دراغون»، التي انطلقت على صاروخ «فالكون 9»، التابعين لشركة «سبيس إكس»، من قاعدة «كيب كنافيرال» في فلوريدا، في المهمة رقم 18، لتزويد محطة الفضاء الدولية بالمؤن. وكانت الوكالة قد أرسلت على متن «دراغون» أيضاً، تجربة «مستحلب الزيت»، التي جرى تنظيمها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وذلك لتسليط الضوء على الاختلاف الذي يطرأ على المستحلبات في بيئة انعدام الجاذبية، حيث ستشكل هذه التجربة نقطة البداية لإطلاق المزيد من التجارب المتعلقة بانعدام الوزن والكثافة، وغيرها من خصائص المادة.

وستقام تجربة مطابقة لـ«تجربة النخلة في الفضاء»على بذور النخيل في مختبرات كلية الأغذية والزراعة في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لدراسة ومقارنة وتحليل الفروقات على مراحل نمو البذور بين الأرض والفضاء.

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