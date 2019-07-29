«كهرباء دبي» تعزز التعاون مع وزارة البيئة والمياه السنغافورية

المصدر: سنغافورة- البيان

التقى سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، خلال زيارته لجمهورية سنغافورة ماساجوس ذو الكفلي وزير البيئة والمياه السنغافوري.

وحضر اللقاء الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس- قطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، وعدد من مسؤولي الهيئة.

وأكّد الطاير خلال اللقاء مع الوزير السنغافوري أهمية تعزيز أطر التعاون مع وزارة البيئة والمياه السنغافورية، وكذلك التعاون الاستراتيجي بين الهيئة والمؤسسات والشركات السنغافورية في المجالات المتعلقة بقطاعي المياه والطاقة لا سيما في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع والطاقة المتجددة ومشاريع كفاءة الطاقة والتحول الرقمي.

واستعرض الطاير، أمام ماساجوس ذو الكفلي أهم المشاريع والمبادرات والبرامج التي تقوم بها الهيئة، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة، حيث تتواءم استراتيجية الهيئة مع مئوية الإمارات 2071 ورؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 بهدف تأمين مستقبل سعيد ومستدام والوصول بالدولة للمركز الأول في كل المجالات.

وكانت إمارة دبي سباقة في تنفيذ البرامج والمبادرات التي تسهم في خفض البصمة الكربونية، وأطلقت مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مولد للطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد وفق نظام المنتج المستقل، والذي ستصل قدرته الإنتاجية لـ 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، حيث يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى أن تكون دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم.

مقارنات

وتطرق الطاير للمقارنات المعيارية ومؤشرات التنافسية العالمية للهيئة، حيث نجحت الهيئة في ترسيخ ثقافة الابتكار بين جميع الإدارات والقطاعات، حيث حافظت دولة الإمارات، ممثلة في«كهرباء دبي»، وللعام الثاني على التوالي، على المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء، وبعلامة كاملة في جميع مؤشرات المحور، بحسب تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2019، الذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصاداً حول العالم.

وحققت الهيئة نتائج منافسة للغاية تفوقت حتى على القطاع الخاص، متجاوزة في ذلك نخبة الشركات الأوروبية والأميركية في الكفاءة والاعتمادية، حيث تفوقت على نخبة الشركات الأوروبية والأميركية، بخفض نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء إلى 3.3% مقارنة مع نسبة 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية. وتمكنت أيضاً من تحقيق أقل معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك سنوياً على مستوى العالم بمتوسط 2.39 دقيقة مقارنة مع 15 دقيقة مسجلة لدى نخبة شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.