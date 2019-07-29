«الداخلية» تستعرض المشاريع والخطط المستقبلية للجنة العليا للأمن

المصدر: أبوظبي - البيان

استعرضت اللجنة العليا الدائمة للأمن الداخلي بوزارة الداخلية السياسات والخطط والمشاريع المستقبلية للأمن الداخلي، إضافة إلى البرامج التدريبية، التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة، الذي ترأسه الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، رئيس اللجنة العليا للأمن الداخلي، في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور اللواء عبدالله خليفة المري قائد عام شرطة دبي نائب رئيس اللجنة العليا للأمن الداخلي والقادة والمديرين العامين أعضاء اللجنة وعدد من كبار الضباط في وزارة الداخلية.

وكانت اللجنة العليا الدائمة للأمن الداخلي بوزارة الداخلية قد عقدت اجتماعاً مشتركاً مع اللجنة الأمنية العليا لتأمين انتخابات المجلس الوطني، في نادي ضباط شرطة دبي.