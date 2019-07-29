محاكم دبي.. تواصل بنّاء مع الجمهور

المصدر: دبي - البيان

تعتبر إدارة الاتصال والتسويق المؤسسي في محاكم دبي، هي المصدر الرسمي للأخبار والمعلومات عن الدائرة، وهي الجهة المسؤولة عن إبراز هويتها المؤسسية، وتعزيز صورتها الإيجابية، وتسليط الضوء على دورها المتميز أمام المجتمع والعالم، وتتمثل مهام الإدارة، التي تضم قسم الإعلام والتواصل، الذي يتجسّد دوره في التواصل مع كافة وسائل الإعلام والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المختلفة، و قسم التسويق والفعاليات المختص في تنظيم الحملات والأنشطة التسويقية، وحملات الترويج والمعارض، لتعزيز صورة محاكم دبي ومكانته بأعلى الدرجات، وتتخذ هذه الإدارة من رسالة محاكم دبي ورؤيته وأهدافه خطةَ عملٍ عامةً لها.

استراتيجية

وأكد حمد ثاني مدير إدارة الاتصال والتسويق المؤسسي في محاكم دبي، أن الاتصال هو الحياة، وأيّاً كانت الجهود والإمكانات المتوفرة في المؤسسة، فإنها لا تحقق أي نجاح، إلا إذا كانت لديها استراتيجيات ناجحة في عملية الاتصال بالجمهور الداخلي والخارجي، وإن موظفي إدارة الاتصال المؤسسي ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات لأسرة محاكم دبي، فمن هذا المنطلق، تقوم الإدارة بتوفير المعلومات والأخبار عن أنشطة وفعاليات وإنجازات الدائرة، وتقديم كافة الدعم اللوجستي والإعلامي لكافة الفعاليات والاحتفالات التي تقام في المحاكم.

اختصاص

وأشار سلطان السويدي رئيس قسم التسويق والفعاليات في محاكم دبي، يختص القسم بالإشراف وتنظيم ومتابعة أعمال العلاقات الداخلية والخارجية، وما تقتضيه من مشاركة في المعارض المختلفة، واستقبال الوفود، وأمور التشريفات والضيافة، والإشراف على كل ما يتعلق بالأنشطة الاجتماعية الخاصة بالدائرة، موضحاً، تم توفير ما يقارب (100) ضيافة في النصف الأول، كما أكد أن التسويق المؤسسي، يكرس جهود القسم لتعريف جمهور المتعاملين الداخليين والخارجيين بمنجزات الدائرة، وهي من أهم الأهداف المنشودة التي يواصل القسم على انتهاجه للوصول إلى الهدف الاستراتيجي الخاص بها، من وضع التصورات والمقترحات اللازمة للمشاركة في الندوات والمؤتمرات.

وأوضح سلطان السويدي، أن إدارة الاتصال والتسويق المؤسسي، استقبلت (24) وفداً خلال النصف الأول من عام 2019، وقد شملت الزيارات وفود سفارات وقنصليات ومؤسسات حكومية وجهات تعليمية من داخل وخارج الدولة، وذلك للاطلاع على أفضل الممارسات في النظام القضائي، وأحدث الأنظمة الإلكترونية في محاكم دبي، وأن الزيارات جاءت بهدف الاطلاع على عملية التقاضي في إمارة دبي، وأحدث الخدمات الإلكترونية والذكية التي تزخر بها محاكم دبي، والتي سخرتها لخدمة المتعاملين، مشيراً إلى أن القسم نظم (21) من الفعاليات، واستقبل عدداً من المدارس والجامعات بلغ عددهم (31)، ويأتي ذلك انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للدائرة.

رابط أساسي

من جانبها، أوضحت روضة السويدي رئيس قسم الإعلام والتواصل في محاكم دبي، يعد قسم الإعلام والتواصل الرابط الأساسي، وهمزة الوصل بين محاكم دبي وجمهوره من المستفيدين والمتعاملين، وتحمل على عاتقها مهمة تثبيت الهوية المؤسسية لمحاكم دبي، وتتضافر فيها أنشطة الإعلام، وأبرز مهامها تنشيط التواصل داخل المحاكم وخارجه.