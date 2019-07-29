محمد بن زايد يشكل مجلس أمناء أكاديمية أبوظبي الحكومية

المصدر: أبوظبي - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتشكيل مجلس أمناء أكاديمية أبوظبي الحكومية برئاسة سارة عوض عيسى مسلم.

عضوية

ونص القرار على عضوية كل من مريم عيد المهـيري نائباً للرئيس، وعامر حسين محمـد الحمادي، واللواء علي خلفان الظاهـري، وغنام بطي خليفة المزروعي.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة محمد الخامس/‏ أبوظبي برئاسة الدكتور محمد مطر سالم بن عابد الكعبي.

ونص القرار على عضوية كل من د. محمد يوسف حسن محمد بني ياس، ود. كريمة مطر راشد بن يلييل المزروعي، ود. سعيد امزازي، ومحمد غاشي، ود. جمال الدين الهاني.