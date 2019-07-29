تكريم إدارة التفتيش الأمني في شرطة دبي

كرّم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، إدارة التفتيش الأمني K9 في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، بحضور مديري الإدارات العامة في قطاع البحث الجنائي ومديري مراكز الشرطة وعدد من الضباط، وذلك لتعاونها مع قطاع البحث الجنائي في كشف العديد من القضايا الهامة، وذلك بتوجيهات من اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي. وأشاد اللواء المنصوري بالدور الكبير الذي تقوم به إدارة التفتيش الأمني K9 ومساهمتها في الكشف عن الجرائم، وفي أعمال الضبط القضائي لبعض الجرائم بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى، إلى جانب دورها في التأكد من سلامة الكثير من المواقع والأماكن والفعاليات وخلوها من أي أخطار. دبي - البيان

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