92 % رضا متعاملي خدمات الجهات الاجتماعية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت دائرة تنمية المجتمع، عن نسبة رضا المتعاملين بشأن الخدمات التي تقدمها الجهات التي تعمل في القطاع الاجتماعي بإمارة أبوظبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي بلغت 92%.

وبلغت نسبة الشكاوى التي تم التعامل معها وحلها 92% من إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الجهات في نفس الفترة.

كما بلغت نسبة التحول الرقمي في الخدمات 90% خلال الربع الثاني مقارنة بـ64% خلال الربع الأول من العام الجاري، ما يؤكد المساعي التي تبذلها الجهات الاجتماعية نحو إسعاد المتعاملين وتقديم خدمات تسهم في تقليل الوقت والجهد والتكلفة عليهم.

وأكدت دائرة تنمية المجتمع أنه وبصفتها الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، فإنها تعمل على تطوير استراتيجية تكنولوجية تسهم في تنظيم البيانات على مستوى القطاع.

وبيّن تقرير النصف الأول للجهات الاجتماعية، سير العمل في أبرز المبادرات الحالية والمستقبلية التي تنفذها الجهات الاجتماعية، وتخدم المجتمع في مجالات الإسكان والرعاية الأسرية والقطاع الثالث والتحول الرقمي، وتعزيز جودة خدمات أصحاب الهمم.

وأبرز التقرير جهود الجهات في إنجاز مشروع رصد المصنفين كأصحاب الهمم، والذي بلغ العام الفائت 90%، حيث يسهم المشروع في توحيد أدوات الكشف عن الأشخاص من ذوي الإعاقة.

التماسك الأسري

قامت هيئة أبوظبي للإسكان بإصدار دفعة القروض الأولى للعام الجاري وذلك لـ2.000 مستفيد وبقيمة 3.15 مليارات درهم.

كما تم استعراض مؤشر التماسك الأسري في إمارة أبوظبي، والذي تعمل الجهات على رفعه عبر مختلف المبادرات والبرامج المتنوعة.