«مساندة» تنجز 85 % من مشروع مبنى المحكمة الاتحادية العليا

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» عن تقدم سير العمل في مشروع تشييد مبنى المحكمة الاتحادية العليا الذي تنفذه على مساحة بناء إجمالية قدرها 25 ألف متر مربع، بتكلفة تبلغ نحو 159.5 مليون درهم، مؤكدة أن آلية العمل في المشروع تسير وفق الخطة الموضوعة للتنفيذ، وحسب المدة الزمنية المقررة للإنجاز، حيث بلغت نسبة إنجاز المشروع 85%. ويأتي تنفيذ المشروع في إطار الحرص على تجسيد رؤية القيادة الرشيدة للدولة نحو تعزيز فاعلية وكفاءة إجراءات التقاضي، وتوفير المناخ المريح للمتقاضين، ودعم المؤسسات القضائية والقضاة، وتطوير المنظومة القضائية.

ويقع المبنى بمنطقة حيوية ومميزة بالقرب من العديد من المباني الحكومية مثل مبنى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ومبنى مكتب النائب العام، ومنطقة المعارض بجزيرة أبوظبي. ويتكون مبنى المحكمة الاتحادية العليا من طابقي قبو وأرضي، وثلاثة طوابق علوية، تضم 5 قاعات تقاضٍ كبرى، ومكتباً لكبير القضاة، وغرفة اجتماعات للأعضاء، ومكتبة، ومكاتب إدارية، وصالة معاملات للمراجعين، وقاعة مؤتمرات، كما يوجد غرف حجز، ومجلس، ومكاتب متعددة الأغراض، بالإضافة إلى مسرح، وغرف للصلاة وأخرى للمحامين، ومواقف لـ 136 سيارة. ويشتمل المشروع على كافة التجهيزات التقنية والأمنية والميكانيكية ووسائل التكنولوجيا الحديثة التي تسهل الأعمال وتحافظ على الأمن والسرية، كما أن المبنى مجهز بمهبط طائرات على السطح.