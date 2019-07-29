الإمارات من أقل دول العالم في الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي

المصدر: دبي- البيان

أكدت إحصاءات رسمية أن دولة الإمارات من أقل دول العالم في نسبة الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي وتقدم العلاج بالمجان للمرضى المواطنين. ودرجت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على إطلاق حملات توعية بضرورة الكشف المبكر عن مرض التهاب الكبد الوبائي، في أوقات عدة أثناء السنة، وخاصة بالتزامن مع اليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي، الذي يصادف تاريخ 28 يوليو من كل عام، وفق منظمة الصحة العالمية. وتهدف حملاتها إلى رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين حول مخاطر التهاب الكبد الوبائي A,B,C، وتقدم خلالها فحوصات طبية مجانية، وتوزع نشرات توعية حول طرق انتقال العدوى، وطرق الوقاية، والتشخيص وخيارات العلاج.

وتتوافق الحملات التي تطلقها الوزارة سنوياً، مع أهداف منظمة الصحة العالمية، بشأن التهاب الكبد الفيروسي لعام 2030 في خضوع 90% من الأشخاص المصابين بالعدوى بفيروس التهاب الكبد B والعدوى بفيروس التهاب الكبد C لاختبار التحري وحصول 80% من المرضى المؤهلين على العلاج والحد من الوفيات الناجمة عنه بنسبة 65% من خلال عدة طرق وأهمها إذكاء الوعي وتعزيز الشراكات والموارد، وصياغة السياسات المدعومة بالأدلة والبيانات، ووضع خطط وبرامج الوقاية من سريان المرض، وتوسيع نطاق خدمات الفحص والرعاية والعلاج.

وعلى صعيد الخدمات العلاجية فإن وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية الحكومية والخاصة، توفر أحدث الممارسات والبروتوكولات العلاجية المطبقة عالمياً، وتقدم التأهيل المستمر لمقدمي الرعاية الصحية من الكوادر الطبية والفنية، وتعريفهم بأحدث طرق تشخيص وعلاج المرض وتطبيق أفضل السياسات الوقائية للحد من انتشار المرض.